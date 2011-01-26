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İŞÇİ SERVİSİ TIR'LA ÇARPIŞTI: 8 ÖLÜ ANKARA (A.A)

26 Ocak 2011 10:57

-İŞÇİ SERVİSİ TIR'LA ÇARPIŞTI: 8 ÖLÜ ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara-Nallıhan karayolunun 106. kilometresinde işçi taşıyan bir servis aracı ile tır çarpıştı. Kaza sonucu ilk belirlemelere 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılara ilk müdahalenin Beypazarı Devlet Hastanesi'nde yapıldığı, Ankara'dan kaza bölgesine ambulans ve emniyet ekipleri gönderildiği bildirildi.

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