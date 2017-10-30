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İşçi servisi, otomobille çarpıştı: 9 yaralı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz İlçesi'nde işçileri taşıyan servis midibüsünün otomobille çarpışmasıyla meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı

30 Ekim 2017 17:13

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Gediz İlçesi\'nde işçileri taşıyan servis midibüsünün otomobille çarpışmasıyla meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Gediz Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Kavşağı\'nda meydana gelen trafik kazasında, Zeki Akgün yönetimindeki 43 KG 901 plakalı otomobille, Organize Sanayi Bölgesi\'ne işçi taşıyan Ahmet Dündar\'ın kullandığı 43 LL 112 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile midibüste bulunun 6 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gediz ve Simav Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3\'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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