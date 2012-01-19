-İşçi servisi otobüsle çarpıştı: 5 ölü KONYA (A.A) - 19.01.2012 - Konya'da işçi servis minibüsü ile belediyeye ait otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi ölü, 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Osman Dilbas yönetimindeki 42 BTL 58 plakalı işçi servis minibüsü, merkez Selçuklu ilçesi Kahramanlar Caddesi'nde Hasan Özdemir idaresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 42 BZ 918 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Dilbas, minibüsteki Adem Olgun, Ali Kara, Muammer Aydın, Mehmet Durgut olay yerinde öldü. Kazada, minibüste bulunan Mustafa Otal ile otobüs sürücüsü Özdemir, otobüsteki yolculardan Ahmet Kaya, Mehmet Fatih Kaya, Fahri Öztürk, Can Ahmet Yılmaz, Fatma Özdemir, Süleyman Ali Özbay yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Namal'dan kaza ile ilgili bilgi aldı. Vali Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye otobüsü ve minibüsün çarpışması sonucu minibüsteki 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kazada 8 kişinin de yaralandığını söyledi. Minibüste 6 yolcu olduğunu belirten Doğan, yaralananlardan ikisinin durumunun ağır olduğunu, kazanın yoğun sis nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini kaydetti. Ölenlerin, Merve Eğitim Kurumları'nda aşçı olarak çalıştıkları öğrenildi. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.