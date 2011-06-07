T24 LogoT24 Logo
Gündem

İŞÇİ SERVİSİ KAMYONLA ÇARPIŞTI SOMA (A.A)

07 Haziran 2011 23:09

-İŞÇİ SERVİSİ KAMYONLA ÇARPIŞTI SOMA (A.A) - 07.06.2011 - Manisa'nın Soma ilçesinde, işçi taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kınık'tan Soma'ya pamuk işçisi taşıyan Mehmet Özkan (46) yönetimindeki 45 V 6145 plakalı minibüs, Göktepe Orman İşletme Şefliği mevkisinde karşı yönden gelen Mehmet K. yönetimindeki 10 P 2510 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, iki aracın sürücüleri ile minibüste bulunan Arzu Karataş (14), Ayşe Karabulut (37), Kamile Aydoğan, Aydanur Çalı (26), Hatice Basıl (42), Elçi Torani, Emine Ceylan (43), Saadet Atış (31), Fatma Bakır (47), Ceylan Gezgin (38), Nurten Akra (37) ve Nazlı Küçükşahin (29) yaralandı. Soma Beşyol Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24