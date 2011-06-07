-İŞÇİ SERVİSİ KAMYONLA ÇARPIŞTI SOMA (A.A) - 07.06.2011 - Manisa'nın Soma ilçesinde, işçi taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kınık'tan Soma'ya pamuk işçisi taşıyan Mehmet Özkan (46) yönetimindeki 45 V 6145 plakalı minibüs, Göktepe Orman İşletme Şefliği mevkisinde karşı yönden gelen Mehmet K. yönetimindeki 10 P 2510 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, iki aracın sürücüleri ile minibüste bulunan Arzu Karataş (14), Ayşe Karabulut (37), Kamile Aydoğan, Aydanur Çalı (26), Hatice Basıl (42), Elçi Torani, Emine Ceylan (43), Saadet Atış (31), Fatma Bakır (47), Ceylan Gezgin (38), Nurten Akra (37) ve Nazlı Küçükşahin (29) yaralandı. Soma Beşyol Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.