T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşçi servisi eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı (1)

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, Kardemir'de çalışan işçileri taşıyan midibüsün freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan eve çarptı

22 Ocak 2018 03:56

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, Kardemir\'de çalışan işçileri taşıyan midibüsün freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan eve çarptı. Kazada midibüsün sürücüsü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi\'nde meydana geldi. Kardemir\'de gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan 78 S 0293 plakalı midibüs, rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan tek katlı evin garajına, ardından da eve çarptı. Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Araçta sıkışan sürücü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Araçta bulunan yaralılar çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan cesetlerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Karabük Valisi Kemal Çeber ve Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi alarak, çalışmaları takip etti.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜK DHAKARABÜK KardemirKazadaKazaKurtuluş Mahallesi Kurtuluş CaddesiKardemirOlayAFAD UMKEAcilAraçtaKarabük Valisi KemalKarabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin AkayFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24