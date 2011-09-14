-İşçi servisi devrildi: 20 yaralı MANİSA (A.A) - 14.09.2011 - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm işletmesinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 20 kişi yaralandı. Kula ilçesinden Alaşehir'deki üzüm işletmesine işçi taşıyan Ahmet Erbay (48) yönetimindeki 45 K 3444 plakalı minibüs, Türkmenköy mevkisinde freninin arızalanması nedeniyle şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 27 kişiden 20'si yaralandı. Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan işçiler Fadime Gülmez (38), Serdar Öksüz (18) ve Yaşar Topcan (1973) Salihli Medi Güven Hastanesine, Burcu Emre (35) ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Servisine sevk edildi.