T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşçi servisi devrildi: 20 yaralı MANİSA (A.A)

14 Eylül 2011 14:53

-İşçi servisi devrildi: 20 yaralı MANİSA (A.A) - 14.09.2011 - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm işletmesinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 20 kişi yaralandı. Kula ilçesinden Alaşehir'deki üzüm işletmesine işçi taşıyan Ahmet Erbay (48) yönetimindeki 45 K 3444 plakalı minibüs, Türkmenköy mevkisinde freninin arızalanması nedeniyle şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 27 kişiden 20'si yaralandı. Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan işçiler Fadime Gülmez (38), Serdar Öksüz (18) ve Yaşar Topcan (1973) Salihli Medi Güven Hastanesine, Burcu Emre (35) ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Servisine sevk edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24