İşçi servis midibüsü devrildi: 7 yaralı

Mehmet YİRUN/MURATLI(Tekirdağ),(DHA)– TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesinde sürücünün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü devrildi, 7 işçi yaralandı.
Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolu 9’ncu kilometrede üzerinde meydana geldi. Mehmet Terzi yönetimindeki 59 S 0362 plakalı işçi servis midibüsü zeminin yağmur nedeniyle ıslak olmasıyla direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi. Kazada midibüste bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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