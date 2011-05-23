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Dünya

İŞÇİ SAVUNUCUSU SARKOZY PARİS (A.A)

23 Mayıs 2011 18:56

-İŞÇİ SAVUNUCUSU SARKOZY PARİS (A.A) - 23.05.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, G-8 zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, kendisini, işçi haklarının savunucusu ilan etti. Sarkozy, Paris'te yaptığı konuşmada, ''işçilerin, kapitalizmin aşırılıkları karşısında daha iyi savunulması gerektiğini'' söyledi. Mali piyasaların denetiminin mutlaka gerekli olduğunu ifade eden Sarkozy, ''Düzenleme olmadan pazar da olmaz'' dedi. Sarkozy, dünya nüfusunun yüzde 80'inin sosyal korunmadan yoksun olmasının kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi. Fransa'nın sahil kenti Deauville kentinde 26-27 Mayıs'ta düzenlenecek G-8 zirvesinde liderler, küreselleşmenin sosyal boyutunu masaya yatıracak. Zirvede, IMF'ye başkan seçimi konusunun da ağırlıklı olarak gündeme gelmesi bekleniyor.

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