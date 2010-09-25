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Dünya

İşçi Partisi'nin yeni lideri belli oldu

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yeni lideri Ed Miliband oldu.

25 Eylül 2010 03:00

T24- İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yeni lideri Ed Miliband oldu. Partinin İngiltere'nin Manchester şehrinde yapılan yıllık kongresinde, İşçi Partili milletvekillerinin ve delegelerin oylarıyla daha önce posta yoluyla yapılan seçimin sonuçları açıklandı.


Sonuçlara göre, David Miliband'in kardeşi olan 40 yaşındaki Ed Miliband dördüncü turda oyların yüzde 50,6'sını alarak, genel başkanlığa seçildi.


Yeni liderlik için Ed Miliband'le beraber ağabeyi David Miliband de favori olarak gösteriliyordu. İki kardeş arasında başa baş geçen yarışta, David Miliband oyların yüzde 49,4'ünü alabildi. Seçilmesinin ardından bir konuşma yapan Ed Miliband, ağabeyi David Miliband ve parti yetkililerine teşekkür etti ve İşçi Partisinin tekrar güçlü bir parti olacağı sözünü verdi.
 

13 yıl aradan sonra İngiltere'de geçen Mayıs ayında yapılan genel seçim sonucu muhalefet partisi olan İşçi Partisi'nin genel başkanlık koltuğu yaklaşık 5 aydır boştu. Yeni genel başkanlık için beş aday yarıştı.


Gölge Enerji Bakanı Ed Miliband'in yanı sıra, ağabeyi ve Gölge Dışişleri Bakanı David Miliband, bir önceki Başbakan Gordon Brown'un ekonomi danışmanı Ed Balls, gölge Sağlık Bakanı Andy Burnham ve tek kadın aday olan, partinin üyesi Diane Abbott da adaylar arasındaydı. Gözlemciler, lider adaylarının açıklanmasının ardından, en şanslı adayın David Miliband olduğunu ancak kardeşi Ed Miliband'in onu zorlayabileceğini söylüyordu.


Ed Miliband, İşçi Partisi'nin yenilenmesi gerektiğini savunuyor ve partinin sol kanadına daha yakın duruyor. Sendikaların desteğini alan Ed Miliband ayrıca, partisini bir sonraki seçimde iktidara taşıma sözü veriyor.

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