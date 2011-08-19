-İşçi Partisi'nde polis araması ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı bir soruşturma kapsamında İşçi Partisi Genel Merkezinde polis arama yapıyor. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 08.00'de İşçi Partisi'nin Sıhhiye'deki genel merkezine geldi. Savcının olay yerine gelmesiyle saat 09.00'da başlayan aramalar devam ediyor. Parti yetkilileri, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin ile ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in oğlu Mehmet Perinçek'in evlerinde de arama yapıldığı belirtti. Yetkililer, İstanbul'da da Aydınlık Gazetesi çalışanlarının evlerinde aramaların devam ettiğini kaydettiler. İP'teki aramalar sürerken bazı partililer, genel merkez önünde toplanarak aramalara tepki gösterdi. Polis parti genel merkez çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.