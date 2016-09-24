İşçi Partisi'nde liderlik yarışını Corbyn kazandı

İngiltere'de anamuhalefetteki İşçi Partisi'nde liderlik yarışını, partinin şimdiki genel başkanı Jeremy Corbyn kazandı.

Yarım milyondan fazla parti ve sendika üyesiyle kayıtlı parti destekçisinin oy kullandığı seçimde, Corbyn rakibi Owen Smith'i açık farkla geride bırakarak oyların yüzde 61.8'ini aldı.

Corbyn geçen yıl oyların yüzde 59.5'ini alarak bu göreve seçilmişti.

Sonuçlar, partinin Liverpool'daki kongresi öncesinde açıklandı.

Sonuçların parti içinde aylardır devam eden gerginliği yatıştırabileceği belirtiliyor.

Corbyn'in gölge kabinesinden istifa eden bazı milletvekillerinin görevlerine geri döneceği haber veriliyor.

Jeremy Corbyn, kampanya sırasında da partinin birliğini yeniden sağlamak için çaba harcayacağını söylemişti.

23 Haziran'da yapılan referandumda İngiltere'nin AB'den çıkması kararı alınmıştı.

İşçi Partisi referandumda, İngiltere'nin AB'de kalması yönünde kampanya yürütmüştü.

Referandumdan sonra İşçi Partisi milletvekillerinin büyük bir bölümü, Corbyn'in istifa etmesi gerektiğini savundu.

Corbyn için verilen güvensizlik önergesine 229 milletvekilinden 172'si destek vermişti.

Ancak İşçi Partisi üyeleri ve partiyi destekleyen tabanda hâlâ büyük bir desteğe sahip olduğu belirtilen Corbyn istifa çağrılarını reddetmişti.

Owen Smith ve parti içindeki diğer muhalifler, Corbyn'in İşçi Partisi'ni iktidara taşıyamayacağını savunuyor. İngiltere'de genel seçimlerin 2020'de yapılması öngörülüyor.