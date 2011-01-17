-İŞÇİ PARTİSİNDE ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR TEL AVİV (A.A) - 17.01.2011 - İsrail İşçi Partisi Başkanı ve Savunma Bakanı Ehud Barak'ın, partisinden ayrılıp, mecliste yeni bir grup kurmasıyla başlayan gelişmeler, İşçi Partisi'nin hükümette bulunan diğer üyelerinin istifa etmeleri sonucunu getirdi. İşçi Partisi'nin koalisyon hükümetindeki önde gelen isimlerinden Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanı Binyamin Ben-Eliezer ile Sosyal Güvenlik Bakanı Izak Herzog ve Devlet Bakanı Avişay Braverman, bakanlıktan istifa ettiler. İşçi Partisi'ndeki gelişmelerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'ya istifasını ilk sunan Herzog, partili diğer arkadaşlarını da aynı şeyi yapmaya çağırdı. Herzog, Savunma Bakanı Barak'ı suçlarken, bir taraftan da "İsrail'i kuran İşçi Partisi'nin sırtındaki kamburdan kurtulduğunu" söyledi. Barak'ın maskesinin düştüğünü belirten Herzog, kendisiyle birlikte arkadaşlarının partiyi yeniden istikrarlı hale getireceklerini belirtti. Devlet Bakanı Avişay Braverman da istifa ederken, Sanayi ve Ticaret Bakanı Binyamin Ben-Eliezer'den, partiye geçici olarak başkanlık etmesini istedi. Binyamin Ben-Eliezer de düzenlediği basın toplantısında Netanyahu ile konuşup istifasını sunduğunu açıkladı. Ben-Eliezer, kendisinin yegane amacının barış süreci olduğunu ifade ederken, Barak'ı ve onunla birlikte hareket edenleri kınayarak, "yapılmaması gereken bir davranışta bulunduklarını" savundu. Ben-Eliezer, bir parti başkanının ve grup üyelerinin, partilerini karanlık içinde ve uygun olmayan bir şekilde bıraktıklarını, halkın onların bu hareketlerini yargılayacağını söyledi. Barak'ın davranışının kendisini şaşırttığını da kaydeden Ben-Eliezer, partiden daha önce bir kez kopan Barak'ın bir kez daha kaçtığını belirterek, İşçi Partisi'nin yeniden toparlanacağına inandığını ifade etti.