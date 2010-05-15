İşçi Partisi liderliğinde 'kardeş rekabeti'

T24- Ülkenin eski Başbakanı Gordon Brown'dan boşalan İşçi Partisi liderliği koltuğuna adaylığını açıklayan eski Dışişleri Bakanı David Miliband'in ardından, erkek kardeşi Ed Miliband de genel başkanlığa talip oldu.



İşçi Partisi hükümeti döneminde ülkenin Enerji Bakanı olan 41 yaşındaki Ed Miliband, "Ailem ve arkadaşlarımla konuştum ve İşçi Partisinin liderliği içinadaylığımı koymaya karar verdim" dedi.



Miliband kardeşlerin her ikisi de İşçi Partisinin "yeniliğe ihtiyacı olduğunu ve Blair/Brown döneminin geride kalması gerektiğini" savunuyor.



İngiliz basın-yayın kuruluşları, David Miliband'in uluslararası anlamda daha çok tanındığı için, partisi içinden daha çok destek alacağı ve kardeşine göre şansının daha yüksek olduğu yorumunda bulunuyor.



Brown'un geçen hafta genel başkanlıktan çekildiğinden beri İşçi Partisi'nin liderliğini vekaleten Genel Başkan Yardımcısı Harriet Harman yürütüyor.



İşçi Partisi'nin yeni liderinin sonbahardan önce belirlenmesi beklenirken, genel başkanlık seçimine kadar İşçi Partisi hükümetinin Eğitim Bakanı Ed Balls'un da adaylığını açıklaması öngörülüyor.