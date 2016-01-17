İşçi Partisi liderinden Trump'a cami daveti: Belki bir şeyler öğrenir

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkan adaylığı için yarışan Donald Trump'ı İngiltere'ye davet ettiğini ve onu camiye götürüp Müslümanlarla konuşmasını sağlamak istediğini söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre; Corbyn, İngiliz yayın kurumu BBC'de yayınlanan "Andrew Marr" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Corbyn, ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkan aday adayı Donald Trump’ın Müslümanlara ilişkin görüşleri ve İngiltere'ye girişinin yasaklanma ihtimaliyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Trump'ın görüşlerinin "tuhaf" olduğunu söyleyen Corbyn, "Daha önceki bir açıklamamda, Trump'ı İngiltere ziyaretinde seçim bölgeme davet ettim. Çünkü Trump'ın Meksikalılar ve Müslümanlarla sorunları var. Bildiğiniz gibi eşim Meksikalı, seçim bölgem ise çok kültürlü. Onu bölgemdeki camiye götürüp oradaki insanlarla konuşmasını sağlayacağım" ifadesini kullandı.

Trump'ın İngiltere'ye gelmesinin yasaklanmaması gerektiğini kaydeden Corbyn, Trump'ın İngiltere'ye gelerek çok kültürlülüğü görmesi ve anlaması gerektiğinin altını çizdi. Corbyn, "Trump, şehirlerimizdeki çeşitliliği görüp, belki bir şeyler öğrenebilir" dedi.

"İngiliz hükümetinin IŞİD ile irtibata geçmesinin gerekip gerekmediğine" ilişkin bir soruya karşılık İşçi Partisi lideri Corbyn, "IŞİD'in finansman kaynaklarına bakılmalı. Türkiye, Suriye, İran ve bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerine bakılmalı. IŞİD'in güçlü ve zayıf noktalarının anlaşılması gerekir ki ideolojisine meydan okunabilsin. Suriye'de siyasi çözüm bulunmalı" diye konuştu.

Corbyn açıklamalarında ayrıca İran'la varılan nükleer anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.