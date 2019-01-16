İşçi Partisi lideri Corbyn'den May'e: Başka biri olsa istifa ederdi

T24 Haber Merkezi

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Britanya Başbakanı Theresa May'in hükümetinin ülkesine karşı sorumluluklarını yerine getiremediğini belirtti ve "görevde başka bir başbakan olsa istifa ederdi" dedi.

Theresa May'in Brexit anlaşması dün Avam Kamarası'nda oylandı ve anlaşma 202'ye 432 oy ile reddedildi. The Guardian'ın aktardığına göre Corbyn yaptığı açıklamada, "May dün büyük bir mağlubiyet almamış gibi hâlâ Brexit planını devam ettirmeye çalışıyor" dedi.

Corbyn konuşmasının devamında May hükümetinin sorumluluklarını yerine getiremediğini belirtti ve ekledi; "Yönetemiyorlar, halkın oyladığı ve en önemli konu olarak gördüğü Brexit konusunda tekrar tekrar başarısız oldular".

May ayrıca "Anlamıyor mu? Parlamento anlaşmasını dün reddetti. Farklı bir şey üretmek durumunda" dedi.