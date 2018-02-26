İşçi Partisi lideri Corbyn'den Brexit için 'Türkiye modeli' önerisi

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkılması sonrasında Brüksel ile Türkiye'ninkine benzer bir ilişki kurulabileceğini söyledi. Corbyn, AB üyesi olmadan birlikle yakın ilişki kuran ülkelerinin bazılarının diğerlerine göre daha avantajlı olduğunu kaydetti.

İngiltere'de Coventry Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, İşçi Partisi'nin Brexit (İngiltere’nin AB’den çıkışı) yaklaşımını açıklayan Corbyn, İngiltere'nin ayrılık sonrası AB ile kalıcı Gümrük Birliği'ne girmesini desteklediğini ifade etti. Corbyn, "AB üyesi olmadan AB'ye coğrafi olarak yakın olan her ülke, ister Türkiye, İsviçre ya da Norveç olsun AB ile yakın ilişki içinde. Ve bunların bazıları diğerlerine göre daha avantajlı" dedi.

İngiltere'nin Mart 2019'da başlayan Brexit sonrası iki yıllık geçiş döneminde de İşçi Partisi'nin Gümrük Birliği'ni desteklediğini kaydeden Corbyn, "Britanya kendine has bir ilişki kuracak. İşçi Partisi ortak pazara gümrüksüz erişim ile mevcut haklar, standartlar ve korumaların da dahil olduğu yeni ve güçlü bir ilişki için müzakere edecek" ifadelerini kullandı.

'Avrupa karşıtı değilim'

İngiltere Başbakanı Theresa May ise ülkesinin Brexit sonrası hem AB ortak pazarından hem de Gümrük Birliği'nden çıkacağını açıklamıştı. Corbyn'in Gümrük Birliği konusundaki yaklaşımı May'in Brexit stratejisine sıcak bakmayan muhafazakar partililer ile İşçi Partisi'nin yakınlaşmasına neden olabilir.

Corbyn ayrıca kendisinin Avrupa karşıtı olduğu yönündeki eleştirileri "Avrupa karşıtı kesinlikle değilim. Brexit sonrası Avrupa'nın bütünüyle yakın ve ilerleyen bir işbirliği istiyorum" şeklinde yanıtladı.