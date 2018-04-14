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Dünya

İşçi Partisi lideri Corbyn: May, Trump'ın ardına takılmak yerine parlamentonun onayını almalıydı

"İngiltere, Washington'dan emir almak ve İngiliz askeri personelini riske atmak yerine çatışmaya ateşkesle son vermek konusunda lider rolünü üstlenmeli"

14 Nisan 2018 14:33

Ülkesinin ABD ve Fransa'yla birlikte Suriye'ye yönelik olarak düzenlediği hava saldırılarını 'yasal olarak şaibeli' sözleriyle değerlendiren İngiltere muhalefetindeki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Theresa May'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın arkasına takılmak yerine parlamentonun onayını alması gerektiğini söyledi. 

“Bombalar hayatları kurtarmayacak ya da barışı getirmeyecek” diyen Corbyn, atılan adımın ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in de ‘itiraf ettiği’ gibi hali hazırda yıkıcı olan çatışmayı artırma riski taşıdığını söyledi. Corbyn, şöyle devam etti:

"İngiltere, Washington’dan emir almak ve İngiliz askeri personelini riske atmak yerine çatışmaya ateşkesle son vermek konusunda lider rolünü oynuyor olmalı. (İngiltere Başbakanı) Theresa May, (ABD Başkanı) Donald Trump’ın ardına takılmak yerine parlamentonun onayını almalıydı. Hükümet, Rusya ve ABD’nin geçen hafta yaşanan korkunç saldırıyla ilgili bağımsız bir BM soruşturulmasında anlaşması için mümkün olan her şeyi yapmalıdır. Böylece sorumlular cezalandırılabilir.”

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