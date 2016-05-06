İşçi Partisi Kuzey Kore'de 36 yıl sonra ilk kez kongre yapacak

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi, 36 yıl sonra ilk kez kongresini topladı. Başkent Pyongyang'da dört gün sürecek partinin yedinci kongresine binlerce delege katılacak.

Kongre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için konumunu daha da güçlendirme fırsatı olarak görülüyor. 33 yaşındaki Kim Jong-un'un kongrede ülkesinin nükleer programına yönelik hedeflerini de açıklaması bekleniyor. Kuzey Kore'de, kongre sırasında ülkenin beşinci nükleer denemesini gerçekleştirebileceği yolunda spekülasyonlar da yapılıyor.

Kongrede Politbüro ve diğer bazı önemli kurumların görevlilerini atayan Merkez Komitesi'nin üyeleri belirlenecek. Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un da terfi ettirileceği bildiriliyor.

Yabancı basına izin

Yaklaşık 100 yabancı gazeteci kongre için 'ulusal birliğe tanıklık etmeleri için' Pyongyang'a davet edildi.

Ancak gazetecilerin faaliyetleri Kuzey Kore yetkililerince yakından izleniyor.

Pyongyang'daki BBC muhabiri Steve Evans ise Kim Jong-un'un konuşmasını dinlemek üzere salona girmesine izin verilmediğini bildirdi