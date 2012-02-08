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İşçi Partisi Kırklareli İl Başkanlığında arama KIRKLARELİ (A.A)

08 Şubat 2012 19:33

-İşçi Partisi Kırklareli İl Başkanlığında arama KIRKLARELİ (A.A) - 08.02.2012 - Kırklareli'de, polis, İşçi Partisi Kırklareli İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısı sonrası gazetecilere dağıtılan ve içerisinde ''Doğu Perinçek'in, Silivri Sulh Ceza Mahkemesi'nde yaptığı konuşma görüntülerinin'' yer aldığı ileri sürülen 3 DVD'ye el koydu. Alınan bilgiye göre, İşçi Partisi Kırklareli İl Başkanı Halil Göçen, parti binasında ''Ergenekon davasından çekilen görüntüleri'' gazetecilere dağıtacaklarını bildirerek basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı Göçen, basın toplantısı sonrası gazetecilere, Doğu Perinçek'in, Silivri Sulh Ceza Mahkemesinde yaptığı konuşma görüntülerinin yer aldığı DVD'leri gazeteciler dağıttı. Toplantının ardından il binasına gelen Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla DVD'lere el konulduğunu belirterek il binasında arama yaptı. Toplantıya katılan gazetecilere dağıtılan DVD'leri topladı. Göçen ve MYK üyesi Erdal Demirkan ifadeleri alınmak üzere savcılığa götürüldü. Göçen, gazetecilere yaptığı açıklamada ''Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla binamızda Doğu Perinçek'in, Silivri Sulh Ceza Mahkemesinde yaptığı konuşma görüntüleri arandı. 3 adet DVD'ye el konuldu. Basın mensuplarının elinden DVD kayıtlarının alınmasının uygun olmadığını düşünüyorum'' dedi.

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