İşçi Partisi 'Bitlis' belgelerini savcılığa verdi

T24

İP Genel Sekreteri Hasan Basri Özbey, Bitlis’in ölümünün ardından olayın üzerine sadece partisinin gittiğini ve “suikast gerçeğini ilk gündeme getirenin İP olduğunu” söyledi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Özbey, Bitlis’in, ABD’nin PKK’ya silah ve malzeme gönderdiğini saptadığını, Kürt sorununu çözmek için bölge Kürtleri ve Irak ile işbirliği çabasına giriştiğini belirtti. “Ergenekon” davasında yargılanan sanıklardan İP Genel Sekreteri Nusret Senem’in verdiği hukuk mücadelesi ile “suikastı aydınlattığını” savunan Özbey, “Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi raporunda da suikastın açıkça ortaya konulduğunu” ifade etti.