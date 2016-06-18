İşçi Partili İngiliz kadın vekilin katili: Hainlere ölüm, Britanya'ya özgürlük!

İngiltere'de Leeds kenti yakınlarındaki Yorkshire'da öldürülen İngiltere İşçi Partisi milletvekili Jo Fox'un katil zanlısı Thomas Mair hakim karşısındaki ilk ifadesinde "Hainlere ölüm, Britanya'ya özgürlük" dedi.

Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde kimlik doğrulaması sırasında adının sorulması üzerine Mair, adının "Hainlere ölüm, Britanya’ya özgürlük" olduğunu söyledi.

Polis katil zanlısı Mair’in aşırı sağcı gruplarla bağlantısı üzerinde duruyordu. Görgü tanıkları Mair’in Cox’a saldırı sırasında "Önce Britanya" diye bağırdığını aktarmıştı. "Önce Britanya" AB, göçmen, sığınmacı ve İslam karşıtı görüşleri ve eylemleriyle bilinen aşırı sağcı bir grubun da adı.

Cox'un katil zanlısı Mair'in aşırı sağcı ‘Önce Britanya’ grubuyla bağlantısına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. AB, göçmen, sığınmacı ve İslam karşıtı görüşleri ve eylemleriyle bilinen "Önce Britanya (Britian First)" grubunun sosyal medyada Mair'in de fotoğraflarında görüldüğü bir protestoyla ilgili tweeti sildiği kaydedildi.

Mair'in saldırı anında "Önce Britanya" diye bağırdığı basına yansımıştı. Ayrıca zanlının, Amerika merkezli ırkçı örgüt Ulusal İttifak (National Alliance) ile 1999'dan bu yana bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.