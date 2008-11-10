İşçi parasıyla 5 yıldızlı gezi

YOL - İŞ Sendikası, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Bakan’ın seçtiği 12 vali, bürokratlar ve bunların eş ve çocuklarından oluşan 300 kişilik bir heyeti, Girne’de 5 yıldızlı bir otelde 4 gün 4 gece ağırlayacak.



Davetliler, evlerinden alınıp havaalanına götürülecek, gidiş-dönüş uçak biletleri, 4 günlük 5 yıldızlı ağırlama ve davetlilerin gezi boyunca yapacakları mini bar, sauna ve masaj masrafları, işçi aidatlarından ödenecek.



Yöneticilerine her gün Ankara dışında görevdeymiş gibi 365 gün harcırah veren, yasalara aykırı olarak işçi aidatlarını kullanarak sıfır faizle yüksek miktarlarda ve uzun vadeli avans kullanma hakkı tanıyan Türk - İş’e bağlı Yol - İş Sendikası’nda ’saltanat’ anlayışının yeni bir örneği daha ortaya çıktı. Bu ’saltanatı’ ortaya koyan, Hürriyet’in duyurduğu Denetim Kurulu raporunun ardından Yol-İş’te yapılan Genel Kurul’da Genel Başkanı Fikret Barın ve bazı yöneticiler tasfiye olsalar da, yen Genel Başkan seçilen, eski Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar başkanlığındaki yönetim de tartışmalı bir icraata hazırlanıyor.



Kişi başı 650 Euro



Yol - İş, bu kez de, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Atalay’ın belirlediği 12 vali, başta Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü üst düzey bürokratları olmak üzere bazı bakanlık bürokratları, 79 ilin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, 74’ü AKP’li olan 79 İl Özel İdaresi Meclis Başkanı ile bunların eş ve çocuklarından oluşan yaklaşık 300 kişilik davetli topluluğunu, işçi parasıyla, Kıbrıs’ta 5 yıldızlı Acapulco Resort’ta 4 gün süreyle ağırlanacak. Yol - İş Sendikası, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği, 14 - 17 Kasım tarihlerini kapsayan ’Sosyal Diyalog’ adlı organizasyonun sponsorluğunu üstlendi. Davetlilerin tüm masraflarını, işçi aidatlarından sendika üstlenecek. Davetlilerin evlerinden havalanına ulaşım bedelleri dahil tüm uçak, gezi, yiyecek, otel masrafları ile kalacakları lüks oteldeki minibar, sauna, masaj gibi ekstra giderleri dahil, tüm masrafları sendika karşılayacak.



’Tanıdığa’ yüksek fiyat



Sendika yönetimi, organizasyon işini KKTC Firması Blue Line’a, kişi başına 650 Euro’dan anlaşarak verdi. Bu bedele, davetlilerin evlerinden, illerinden, Esenboğa Havaalanı’na kadar olan yol masrafları ve diğer giderleri dahil edilmedi. Yol - İş, bu masrafları ayrıca üstlendi. İçişleri Bakanı Atalay’ın da katılacağı gezinin onayı Başbakan Tayyip Erdoğan’dan alınırken, sendikanın ’tanıdığımız, bildiğimiz firma’ gerekçesiyle, çok daha düşük teklif verdikleri halde bir başka firmayı devre dışı bıraktığı kaydedildi. Organizasyonu üstlenen Blue Line’ın patronu Erdinç Şoföroğlu da, davetlilerin her masraflarının kendilerine ait olduğunu söyledi. Şoföroğlu, sözleşmenin ayrıntıları konusunda "Sendika ile benim aramda" diyerek bilgi vermekten kaçındı.



Başkan: Bunun neyi haber?



Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar ise, ’Sosyal Diyalog’ organizasyonuna, kaynaşmak ve daha verimli çalışmak amacıyla sendikacılar ile Bakan Atalay, ilgili üst düzey bakanlık bürokratları, tüm illerin Özel İdare Genel Sekreterleri ve Meclis başkanlarının katılacağını doğruladı. Toplantıda aksaklıkların ve yeni hizmetlerin dile getirileceğini anlatan Ağar, şöyle konuştu: "Bu toplantı çok önemli. Köylere, vatandaşlara hizmet götüren birim amirleriyle birlikte olacağız. İstediğimiz organizasyon firmasını seçmek bizim yetkimizde. Önemli olan aksaklık olmasın. O yüzden, diğer firmalar daha düşük verseler de biz 15 yıldır çalıştığımız, bildiğimiz firmayı tercih ederdik. Daha düşük teklif verse de benim, hiç tanımadığım firma ile ne işim olur? Yazık-günah vallahi; bunun neyi haber?"

