T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşçi ölümlerine tepki için yere yattılar

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı

01 Mayıs 2018 15:37

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU\'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Yürüyüşte, Yol-İş Sendikası üyeleri işçi ölümlerini protesto etmek amacıyla giysilerini çıkarıp yere yattı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında sendikalar İzzet Baysal Caddesi\'nde bulunan Demokrasi Meydanı\'nda toplandı. Yaklaşık 500 işçi, ellerinde Türk bayrağı ve flamalarla İzzet Baysal Caddesi\'nde yürüdü. İşçiler, yürüyüş sırasında \'Eşit işe eşit ücret\' yazılı dövizler ve \'Türkiye\'nin Zencileri Karayolları İşçileri\' yazılı pankartlar taşıdı. Yol-İş Sendikası üyeleri işçi ölümlerini protesto etmek amacıyla giysilerini çıkarıp yere yattı. İşçiler daha sonra yürüyüşlerine ayakkabısız olarak devam etti. Yürüyüş sırasında Bolu Belediyesi\'nin yeni hizmet binasında çalışan işçiler, işlerini bırakıp yürüyüş yapanları izledi. Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı taşeron firmada temizlik işçisi olarak çalışan Nevzat Güler\'in işçiler yürürken işine devam etmesi dikkat çekti. Bazı kişiler çocukları birlikte kutlamalara katılırken, yürüyüş Kent Meydanı\'nda son buldu. Burada türküler söylenip halaylar çekilerek 1 Mayıs kutlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLUDHA BOLUMayıs EmekDayanışma GünüYürüyüşte Yolİş SendikasıBaysal CaddesiDemokrasi MeydanıYaklaşıkTürkZencileri KarayollarıYolİş SendikasıYürüyüşBolu BelediyesiBolu Belediyesi Temizlik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24