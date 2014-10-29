İşçi ölümlerinde dünya 3.sü olan Türkiye'de 9 ayda 1414 işçi öldü

Türkiye'de bu yılın ilk 9 ayında hayatını kaybeden işçi sayısı 1414 olarak belirlendi. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, El Salvador ve Cezayir’in ardından işçi ölümlerinde üçüncü sırada olan Türkiye’de her yıl ölen işçi sayısı bin kişinin üzerinde.

2014’ün ilk 9 ayında 1414 işçi iş kazalarına bağlı olarak yaşamını yitirdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin meslek örgütleri, gazeteler, televizyonlar, bağımsız kuruluş raporları ve işçi ailelerinden gelen bilgilere göre derlediği rapor, Türkiye’de 9 ayda ortalama 157 işçinin öldüğü sonucunu ortaya çıktı.



Son beş yılda iş kazalarına bağlı olarak hayatını kaybeden işçi sayısı, küçük ölçekli bir ilçenin nüfusu olan 6 bin 580’e ulaşmış durumda.

En çok işçi ölümü İstanbul'da

2014’ün Eylül ayında 143 işçi hayatını kaybederken, en çok ölümlü kaza inşaat ve yol iş kollarında meydana geldi. 22 ölümle en çok işçi ölümü İstanbul’da meydana gelirken, onu 6 işçiyle İzmir ve 5’er işçiyle Ankara, Antalya, Aydın, Kocaeli, Konya, Manisa ve Mersin izledi.



Eylül ayında inşaat ve yol işkolunda 49, tarım, orman işkolunda 28, madencilik işkolunda 10, taşımacılık işkolunda 10, ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda, metal işkolunda 9, enerji işkolunda 6, belediye, genel işler işkolunda 6, savunma, güvenlik işkolunda 4, gıda, şeker işkolunda 3, tekstil, deri, çimento, toprak, cam sağlık, sosyal hizmetler işkollarında 2’şer, ağaç, kağıt, banka, finans, sigorta iş kollarında ise 1’er işçi hayatını kaybetti. Üç işçinin ise çalıştığı iş kolu tespit edilemedi.

Düşerek ölen işçi sayısı 40

Verilere göre işçiler en çok düşme, ezilme/göçük ve trafik/servis kazaları nedeniyle can verdi. Düşme nedeniyle 40 işçi ölürken, ezilme ve göçük nedeniyle 29, trafik, servis kazası nedeniyle 28, elektrik çarpması nedeniyle 17 işçi aramızdan ayrıldı. Ölen işçilerin 132’si erkek olarak kaydedilirken, 11’i de kadın oldu. Eylül ayında hayatını kaybeden işçilerden 5’i 14-17 yaş arasındaydı. Ülkemizde bulunan 4 göçmen işçi de hayatını kaybetti.

12 yılda 12 bin 686 işçiyi kaybettik

Türkiye`de yılda yaklaşık bin 100 işçinin hayatını kaybederken, son 10 yılda iş kazaları sonucu 11 bin işçi hayatını kaybetti.



Sadece 2000-2012 yılları arasında Türkiye`de toplamda 12 bin 686 işçi kazalarda yaşamını yitirdi.



