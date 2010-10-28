-İŞÇİ MİNİBÜSÜ TAKLA ATTI MERSİN (A.A) - 28.10.2010 - Mersin'de, tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün takla atması sonucu 15 işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi'nde tarım işçileri taşıyan İbrahim Gümüşten yönetimindeki 33 AVK 73 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen Lütfü Küçükkaya'nın kullandığı 33 RY 314 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla atan minibüste bulunan 15 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, Mersin'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.