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İşçi minibüsü ile süt kamyoneti çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de inşaat işçilerini taşıyan minibüs ile süt kamyonetinin çarpışması sonucu Afganistan uyruklu 1 işçi öldü, 9 kişi de yaralandı

09 Mart 2018 14:14

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de inşaat işçilerini taşıyan minibüs ile süt kamyonetinin çarpışması sonucu Afganistan uyruklu 1 işçi öldü, 9 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Bademli ve Kocaköy köyleri arasında meydana geldi. Gülpınar köyünden, Ayvacık ilçesine çalışmaya giden inşaat işçilerini taşıyan Abdurrahman Aydın (35) yönetimindeki 17 PH 395 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Selahattin Demir yönetimindeki 35 KZ 233 plakalı süt kamyoneti ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, işçilerden Afganistan uyruklu Muhammed Atıf (33) öldü, her iki sürücüyle minibüsteki işçilerden Tuncay Hakan, Abdullah Hakan, Yakup Hakan, Mustafa Hakan, Semavi Hakan, İhsan Aydın ve Mazlum Aydın yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ayvacık ve Ezine Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan biri Çanakkale Mehmet Akif  Ersoy Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

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