İşçi-işveren el ele alışverişe!

Türk iş dünyası işçisiyle işvereniyle topyekün bir alışveriş seferberliğine hazırlanıyor.



Vatandaşı kriz yüzünden ertelediği alışverişi yapmaya teşvik etmeyi ve piyasaları canlandırmayı hedefleyen kampanya çerçevesinde özel ucuzluk günleri düzenlenecek. TOBB’dan Türk-İş’e, Hak-İş’ten TÜSİAD’a birçok kurumun altına imza attığı ve Mayıs’ta start alması planlanan kampanyaya hükümet de destek veriyor



Türk iş dünyası işçisiyle, işvereniyle topyekün bir alışveriş seferberliği başlatmaya hazırlanıyor. Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk-İş, Hak-İş ve KamuSen’in “Çağırıcı Kurul” olarak önderliğini yaptığı dev bir kampanya ile Türk halkının kriz yüzünden ertelediği alışverişi yapması ve piyasaların canlandırılması hedefleniyor.



Ucuzluk günleri olacak



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun detaylarını gizli tuttuğu ama “Herkesi alışveriş yapmaya teşvik edici... Piyasaya hareket getirici... Müthiş bir taze kan aşılayıcı... Kampanyayı görünce herkes alışverişe koşacak” sözleriyle dile getirdiği kampanya üzerinde yılbaşından bu yana çalışılıyor. Yerel seçim nedeniyle ara verilen kampanya hazırlıkları bu ay sonuna kadar tamamlanacak ve 1-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek TOBB Genel Kurulu sonrasında start alacak.



İş dünyasının bu dev kampanyası çerçevesinde birçok sektörde ucuzluk günleri düzenlenerek hem tüketicinin hem de markaların kazançlı çıkması, krizin etkilerinin azaltılması sağlanacak.



TÜSİAD’dan YASED’e, DEİK’ten Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne, TUSKON’dan ASKON’a kadar tüm iş dünyası örgütlerinin ve hükümetin de desteğini alan kampanya çerçevesinde önce “Türkiye’nin potansiyelinin krizi aşmaya yettiği, ülkenin geleceği için ihtiyaçların daha fazla ertelenmemesi ve iç piyasanın canlandırılması gerektiği” mesajı gazete ve televizyon reklamlarıyla, özel programlarla vurgulanacak.



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan Enerji Bakanlığı’na, Maliye Bakanlığı’ndan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kadar birçok bakanlığın da altına imza atacağı söz konusu alışveriş kampanyasında hedef “önce toplumda güven sağlamak, ardından piyasayı canlandırmak.”



Bakanlar da katılıyor



Kampanyaya destek veren örgütlerden bir yetkili, “Hükümeti projeye dahil etmemizdeki en büyük neden güven vermek, insanlara bu konunun memleket meselesi olduğunu, herkesin elini taşın altına koyduğunu anlatmak...” dedi. Bu arada medya kuruluşları da ücretsiz ilan desteğiyle projeye destek verecek.



Yerli malı tartışma yarattı

‘Türkiye’de üretilen’ denildi



Piyasayı canlandırmayı hedefleyen kampanyayla ilgili çalışmalar sırasında bazı konularda fikir ayrılıkları da oluştu. En büyük tartışma konusu ise kampanyanın yerli malı ile sınırlı tutulup tutulmaması konusunda yaşandı. Bazı kurumlar bunun yerli malı kampanyası şeklinde olmasını isterken bazı kurumlar da “Türkiye’de artık yerli-yabancı ayrımı yok. Firma yabancı olabilir ama işçileri Türk veya Türk şirketini yabancılar almış olabilir. Kampanyamıza yabancı şirketler de destek veriyor. Bu yüzden ayrım yapmak doğru değil” görüşünü savundu. Uzun tartışmalardan sonra “Türkiye’de üretilen mallar” ibaresi üzerinde mutabakat sağlandı.



Üç aydır hazırlık yapılıyor



Piyasayı canlandırmak için harekete geçmeye hazırlanan iş dünyası örgütleri, bunun için üç aydır hazırlık yapıyor. Kampanya projesi kapsamında sektör temsilcileriyle, sanayicilerle, ihracatçılarla ve yabancı sermaye temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılar yapıldı. Hangi sektörün kampanyaya ne ölçüde destek verebileceği tartışıldı, stratejiler belirlendi. Ardından başta Başbakan Erdoğan ve bakanların desteği alındı.



Yerel seçimler yüzünden çalışmalara ara verildi. Bu da kurumlar arasında tartışmaya yol açtı ancak zor da olsa uzlaşma sağlandı.

