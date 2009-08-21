İşçi göçünün seçimi komşulardan yana

2009 yılının ilk yarısında Türkiye' nin işçi göçü daha çok müteahhitlik alanında görülürken tercihler Rusya ve Irak yönünde oldu.
Türkiye’den, bu yılın ocak - temmuz döneminde ekmek parası için
20 bin 226 işçi daha yurt dışına gitti. Bu işçilerin 13 bin 567’ü
genellikle müteahhitlik işlerinin alındığı komşu ülkelere yöneldi.
Geçmişte başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine giden Türk iş
gücü, son dönemde Türk müteahhitlerinin büyük projelere imza attığı
Rusya ve Türk cumhuriyetleri ile savaş sonrası yeniden yapılandırılan
Irak’ı hedef seçti.
Türkiye, bu yıl ocak - temmuz döneminde en çok işçiyi Rusya’ya
gönderdi. 4 bin 480 işçi ile ilk sırada yer alan Rusya’yı, 4 bin 504
işçiyle Libya, bin 581 işçiyle Suudi Arabistan, bin 509 işçiyle Irak ve
bin 493 işçiyle de Türkmenistan takip etti. Türkiye, aynı dönemde
ABD’ye ise sadece 20 işçi gönderebildi.
Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) verilerine göre, kurum kanalıyla Türkiye’den
geçen yılın ilk 7 ayında 39 bin 667 işçi yurt dışına çalışmak için
giderken, bu yıl rakam yaklaşık yarı yarıya düşerek, 20 bin 226 olarak
gerçekleşti.
Kriz işçiye talebi azalttı
Yurt dışına gönderilen işçilerin sayısının düşmesinin temel nedeni
olarak, küresel ekonomik krizden dolayı yurt dışı müteahhitlik
firmalarının yeterince iş alamaması ya da bulundukları ülkeden işçi
temin etme yoluna gitmeleri gösteriliyor.
Geçen yıl ocak - temmuz döneminde Rusya’ya 11 bin 774 işçi
gönderilirken, bu rakam yüzde 61,95 oranında azalarak, 4 bin 480 oldu.
Bu dönemde Suudi Arabistan’a 3 bin 945, Kazakistan’a 3 bin 919 işçi
gönderilmişti.
Ancak bu yıl aralarında Özbekistan, Türkmenistan gibi Türk
Cumhuriyetleri ile Afganistan, Umman ve bazı Avrupa ülkelerinin
bulunduğu 16 ülkeye ise Türkiye’den gönderilen işçi sayısı 2008’in ilk
7 aylık dönemine göre artış gösterdi.
Hac döneminde kasaplara talep artıyor
Verilere göre, yurt dışına gönderilen işçilerin yüzde 90’dan fazlası inşaat sektöründeki müteahhit firmalarınca talep ediliyor.
Hac döneminde de kurbanlık kesimi için kasap ve hizmet sektöründe çalışmak üzere Suudi Arabistan’dan işçi isteniyor.
Rakipler Hindistan, Çin...
Bu arada İş-Kur yetkilileri, bu yıl yurt dışına gönderilen işçi
sayısında geçen yıl ve daha önceki yıllara göre yaklaşık yüzde 50’lik
bir düşüş olduğunu belirterek, bunun küresel ekonomik krizden
kaynaklandığına dikkati çektiler.
Firmaların krizden etkilenmeleri nedeniyle Türkiye’den ilave işçi
götürme yerine, bulundukları ya da iş aldıkları yerde işçi temin etme
yoluna gitmiş olabileceklerini belirten yetkililer, şunları
kaydettiler:
"Sizin ülkenizden işçi götürülmesini tercih edecek bir şey olması
lazım. Ya işçinizin kalifikasyonu iyi olur, nitelikli, verimli işçi
olur. Bu bir tercih nedeni yaratabilir. Ya da ücret açısından daha
düşük ücret tercih sebebi yaratabilir. Ama ücret açısından baktığımızda
bizim rekabet edemeyeceğimiz çok ülke var. İşte Hindistan var, Çin var,
Pakistan var, Mısır var. Hindistan, Çin, Pakistan, Mısır gibi ülkelerin
işçileri daha düşük ücretlerle çalıştıkları için Türk işçilerine rakip
olarak gösteriliyor."