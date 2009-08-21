İşçi göçünün seçimi komşulardan yana

2009 yılının ilk yarısında Türkiye' nin işçi göçü daha çok müteahhitlik alanında görülürken tercihler Rusya ve Irak yönünde oldu.



Türkiye’den, bu yılın ocak - temmuz döneminde ekmek parası için 20 bin 226 işçi daha yurt dışına gitti. Bu işçilerin 13 bin 567’ü genellikle müteahhitlik işlerinin alındığı komşu ülkelere yöneldi.



Geçmişte başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine giden Türk iş gücü, son dönemde Türk müteahhitlerinin büyük projelere imza attığı Rusya ve Türk cumhuriyetleri ile savaş sonrası yeniden yapılandırılan Irak’ı hedef seçti.



Türkiye, bu yıl ocak - temmuz döneminde en çok işçiyi Rusya’ya gönderdi. 4 bin 480 işçi ile ilk sırada yer alan Rusya’yı, 4 bin 504 işçiyle Libya, bin 581 işçiyle Suudi Arabistan, bin 509 işçiyle Irak ve bin 493 işçiyle de Türkmenistan takip etti. Türkiye, aynı dönemde ABD’ye ise sadece 20 işçi gönderebildi.



Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) verilerine göre, kurum kanalıyla Türkiye’den geçen yılın ilk 7 ayında 39 bin 667 işçi yurt dışına çalışmak için giderken, bu yıl rakam yaklaşık yarı yarıya düşerek, 20 bin 226 olarak gerçekleşti.



Kriz işçiye talebi azalttı

Yurt dışına gönderilen işçilerin sayısının düşmesinin temel nedeni olarak, küresel ekonomik krizden dolayı yurt dışı müteahhitlik firmalarının yeterince iş alamaması ya da bulundukları ülkeden işçi temin etme yoluna gitmeleri gösteriliyor.



Geçen yıl ocak - temmuz döneminde Rusya’ya 11 bin 774 işçi gönderilirken, bu rakam yüzde 61,95 oranında azalarak, 4 bin 480 oldu. Bu dönemde Suudi Arabistan’a 3 bin 945, Kazakistan’a 3 bin 919 işçi gönderilmişti.



Ancak bu yıl aralarında Özbekistan, Türkmenistan gibi Türk Cumhuriyetleri ile Afganistan, Umman ve bazı Avrupa ülkelerinin bulunduğu 16 ülkeye ise Türkiye’den gönderilen işçi sayısı 2008’in ilk 7 aylık dönemine göre artış gösterdi.



Hac döneminde kasaplara talep artıyor



Verilere göre, yurt dışına gönderilen işçilerin yüzde 90’dan fazlası inşaat sektöründeki müteahhit firmalarınca talep ediliyor.



Hac döneminde de kurbanlık kesimi için kasap ve hizmet sektöründe çalışmak üzere Suudi Arabistan’dan işçi isteniyor.



Rakipler Hindistan, Çin...



Bu arada İş-Kur yetkilileri, bu yıl yurt dışına gönderilen işçi sayısında geçen yıl ve daha önceki yıllara göre yaklaşık yüzde 50’lik bir düşüş olduğunu belirterek, bunun küresel ekonomik krizden kaynaklandığına dikkati çektiler.



Firmaların krizden etkilenmeleri nedeniyle Türkiye’den ilave işçi götürme yerine, bulundukları ya da iş aldıkları yerde işçi temin etme yoluna gitmiş olabileceklerini belirten yetkililer, şunları kaydettiler:



"Sizin ülkenizden işçi götürülmesini tercih edecek bir şey olması lazım. Ya işçinizin kalifikasyonu iyi olur, nitelikli, verimli işçi olur. Bu bir tercih nedeni yaratabilir. Ya da ücret açısından daha düşük ücret tercih sebebi yaratabilir. Ama ücret açısından baktığımızda bizim rekabet edemeyeceğimiz çok ülke var. İşte Hindistan var, Çin var, Pakistan var, Mısır var. Hindistan, Çin, Pakistan, Mısır gibi ülkelerin işçileri daha düşük ücretlerle çalıştıkları için Türk işçilerine rakip olarak gösteriliyor."





