İşçi, fabrikada intihar etti

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde Zemerhan S. (49), işçi olarak çalıştığı fabrikada başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, Gebze\'de fren parçaları üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Zemerhan S., başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesinin geldiği yere giden işçiler, Zemerhan S.\'yi kanlar içerisinde görünce 112 Acil\'e haber verdi. Fabrikaya gelen 112 Acil ekibi, Zemerhan S.\'nin öldüğünü belirledi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.



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