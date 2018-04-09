T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşçi, fabrikada intihar etti

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Zemerhan S

09 Nisan 2018 15:24

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde Zemerhan S. (49), işçi olarak çalıştığı fabrikada başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde, Gebze\'de fren parçaları üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Zemerhan S., başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesinin geldiği yere giden işçiler, Zemerhan S.\'yi kanlar içerisinde görünce 112 Acil\'e haber verdi. Fabrikaya gelen 112 Acil ekibi, Zemerhan S.\'nin öldüğünü belirledi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut IŞIKGEBZE Kocaeli DHA KOCAELİ GebzeZemerhanOlayGebzeFabrikadaSilahAcilFabrikayaPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24