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İşçi emeklisinin promosyon talebine ret ANKARA (A.A)

03 Eylül 2011 14:02

-İşçi emeklisinin promosyon talebine ret ANKARA (A.A) - 03.09.2011 - Danıştay 10. Dairesi, sadece kamu görevlisi emeklilere banka promosyonu verilmesini öngören Başbakanlık genelgesinin iptal istemini, oy birliğiyle reddetti.  Türkiye Emekliler Derneği Üyesi bir işçi emeklisi, Başbakanlığın 20 Temmuz 2007'de yayımlanan ''Banka Promosyonları'' konulu genelgesinin, ''sadece kamu görevlilerine ödenecek promosyonları düzenlemesi, işçi emeklilerini kapsamaması nedeniyle eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğunu'' ileri sürerek, iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.  Danıştay 10. Dairesi, Başbakanlık genelgesinin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Dairenin kararında, Başbakanlığın ''Banka Promosyonları'' genelgesiyle kamu görevlilerine ödenecek maaş ve benzeri ödemelerin yapılabilmesi için imzalanan protokoller uyarınca bankalar tarafından sunulan ek mali imkanların tasarrufuna ilişkin kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliği sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.  Genelgede, banka tarafından verilecek promosyonun personele dağıtılmasının düzenlendiği ifade edilen kararda, davada genelgenin ''Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli maaşı alan emekli işçileri de kapsaması gerekirken sadece kamu görevlilerini kapsaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunun'' ileri sürüldüğü anımsatıldı.  Kararda, ''Genelgenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca çıkarıldığı dikkate alındığında bu yasa kapsamında bulunmayan işçilere ait emekli maaşlarını kapsamayacak şekilde düzenleme yapılmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır'' ifadesi kullanıldı.

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