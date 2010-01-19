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Ekonomi

İşçi emeklisine zamlı aylıklar Şubat'ta

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan, işçi emeklileri aylıklarında yapılan artışın, Şubat ayında ödeneceğini bildirildi.

19 Ocak 2010 02:00

T24 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'ndan, işçi emeklileri aylıklarında yapılan artışın, ''Yasal sürecin tamamlanmasının ardından, şubat ayı ödeme döneminde, öngörülen zamlı aylıkları ile ocak ayına ait fark tutarlarının ödeneceği'' bildirildi.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer verildi:

''Sosyal Güvenlik Kurumundan 4a (SSK) ve 4b (BAĞ-KUR) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerimize 2010 yılı ocak ödeme döneminde bin 298 TL'ye kadar aylık alanlara seyyanen 60 TL; bu tutarın üzerinde aylık alanlara da yüzde 4.62 oranında artış yapılması öngörülmüştür.

Bu artışlara ilişkin yasal süreç devam ettiğinden, emeklilerimizin aylıklarına ocak ayında yüzde 4.62 oranında ilave yapılmış; yasal sürecin tamamlanması akabinde, Şubat ayı ödeme döneminde, öngörülen zamlı aylıkları ile ocak ayına ait fark tutarları ödenecektir.''

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