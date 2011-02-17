-İŞÇİ EMEKLİSİNE ZAMLI AYLIK MARTTA ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına yapılacak zamla ilgili düzenlemenin şubat aylıklarının ödeme dönemine yetişmediğini belirterek, emeklilerin zamlı aylık ve zam farklarını ancak Mart ayında alabileceğini belirtti. Ergün, kamuoyunda ''Torba Yasa'' olarak bilinen ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''un 2011 yılında emekli aylıklarına yapılacak artışları da içerdiğini söyledi. Yasalaşan düzenlemeye göre emeklilerin 2011'in ilk 6 ay için 60 lira seyyanen zam alacaklarını belirten Ergün, bin 500 liranın üzerinde aylık alanlara ise bu rakamın yerine yüzde 4 zam uygulanacağını ifade etti. Ergün, ikinci 6 ay ise aylık düzeylerine bakılmaksızın bütün SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına Temmuz 2011'den geçerli olmak üzere yüzde 4 zam uygulanacağını kaydetti. Yasal düzenlemenin TBMM gündeminde kabul edilmesine rağmen, içeriğindeki çok sayıda madde nedeniyle geciktiğini ve şubat ayı aylık ödeme dönemine yetişmediğini vurgulayan Ergün, şöyle konuştu: ''Meclis gündeminde kabul edilen yasa Cumhurbaşkanlığına onay için gönderilmeyi ve Resmi Gazete'de yayımlanmayı bekliyor. Cumhurbaşkanı'nın ise 15 günlük inceleme süresi bulunuyor. Bu durumda yasanın yürürlüğe girmesi ne yazık ki mümkün olamadı ve Şubat aylıklarının ödeme dönemine yetişmedi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz Ocak ve Şubat aylarına ait farklarını topluca Mart ayı aylıklarıyla birlikte alabilecekler.'' Bu gelişmeleri olumlu karşıladıklarını ifade eden Ergün, buna karşın açıklanan zamların Torba Yasa olarak bilinen düzenlemenin içine katılması ve bu sebeple gecikme yaşanmasının, emeklinin zamlı aylık almasını geciktirdiğini söyledi. Ergün, şunları kaydetti: ''Ayrı bir yasal düzenlemeyle bu gerçekleştirilebilseydi emeklilerimiz zamlarını alabilmek için 2 ay beklememiş olacaklardı. Tek tesellimiz, zam farklarımızın 2 aylık birikmiş olarak, Mart aylıklarımızla birlikte ödenmesi olacak. Elimize az da olsa toplu bir para geçmiş olacak. Ancak emeklinin yaralarının gerçek anlamda sarılabilmesi için yıllardır özlemle beklediğimiz İntibak Kanununun çıkarılması veya aylıklarımızda ciddi bir iyileştirmenin yapılması gerekmektedir. Emekli yıllardır bu umutla yaşamaktadır.''