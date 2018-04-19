İşçi emeklisi, Matematik Olimpiyatları'na katılacak oğluyla gururlu

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de özel bir lisede tam burslu okuyan Ömer Topaloğlu (16), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan Türkiye Matematik Olimpiyatları\'nda binlerce öğrenci arasında İzmir\'den dereceye giren tek öğrenci oldu. İşçi emeklisi olan babası Ahmet Topaloğlu\'nun zorlukla okuttuğu Ömer, 6 kişiden oluşan TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları takımında Avrupa\'da, Türkiye\'yi temsil edecek.

İzmir\'in Bornova ilçesinde bulunan özel bir lisede okuyan 3\'üncü sınıf öğrencisi Ömer Topaloğlu, TÜBİTAK tarafından yapılan Türkiye Matematik Olimpiyatları\'nda İzmir\'den dereceye giren tek öğrenci oldu. Ömer Topaloğlu, elde ettiği bu başarı sayesinde 6 kişiden oluşan TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları takımına girmeye hak kazandı. Topaloğlu, Ankara\'ya giderek 7-12 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan\'da düzenlenecek olan Balkan Matematik Olimpiyatları\'na hazırlanmak için takımı ile birlikte kampa girecek. Milli takım, daha sonra 3-14 Temmuz tarihleri arasında da Romanya\'da yapılacak olan Avupa Olimpiyatları\'nda Türkiye\'yi temsil edecek. Başarılı olmak için çok çalıştığını ve hedefe kilitlendiğini ifade eden Topaloğlu, \"Ankara\'da bir hafta sürecek olan kampımız var. Orada TÜBİTAK\'taki profesörlerden eğitim alacağız. Bizi olimpiyatlara hazırlayacaklar\" dedi. Üniversitede elektrik eletronik mühendisliği okumak istediğini söyleyen Ömer Topaloğlu, ailesine de teşekkür ederek, \"Benden desteklerini hiç esirgemediler. Başarılı olmam için hep arkamdan koştular\" dedi.

\"DERS ÇALIŞ DEMEDİM\"

Ömer\'in annesi Fatma Topaloğlu, oğluna hiçbir zaman \"Ders çalış\" demediğini söyledi. Topaloğlu, \"Başarısı bizi şaşırtmadı. Duyunca çok mutlu oldum. Daha önceden de zaten başarıları var, madalyaları var. Anasınıfından beri başarılı bir çocuk. Sabah ders çalışması için kaldırmamı istiyor. Sabah saat 05.00\'te kaldırıyorum, ders çalışıp tekrar yatıyor. Kendine göre bir programı var. Bir gün bile \'Oğlum ders çalış\' demedim\" dedi.

Ömer\'in babası Ahmet Topaloğlu da inşaat işçisi olarak uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olduğunu, oğlunu büyük zorluklarla okuttuğunu ama Ömer\'in kendilerini hiç hayal kırıklığına uğratmadığını belirtti. Topaloğlu, \"Çok büyük zorluklar yaşadık ama çocuklarımız varı da yoku da bildi. Çalıştılar, başarılı oldular. Kendi programı kendisi yapıyor. Onun başarısı bizim için en büyük hediye. Oğlumla gurur duyuyorum\" diye konuştu.

Okulun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin ise şunları söyledi:

\"Okulumuza büyük bir gurur yaşattı. Okul olarak tüm çocuklarımızı Ömer\'in seviyesine çıkarmaya çalışıyoruz. Gerçekten ülkemizde eğitim ve öğretim çok önemli. Biz de bunun bilincindeyiz. Aziz Sancarlar gibi bilim adamları yetiştireceğiz.\"

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