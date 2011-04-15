-İŞÇİ EMEKLİSİ KONTÖRLE DOLANDIRILDI KÜTAHYA (A.A) - 15.04.2011 - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, kendisinden cep telefonuyla kontör isteyen dolandırıcılara PTT Şubesinden 5 saatte 65 bin 160 TL para kontör gönderen işçi emeklisi, dolandırıldığını mesai bitince fark etti. Dün, Karbasan beldesinde yaşayan işçi emeklisi İbrahim Altınışık'ı (49) cep telefonundan arayan bir kişi, ''Kullandığın kredi kartları mafyanın eline geçti. Onları kurtarmamız için vereceğimiz telefon numaralarına para kontör gönder ve bundan kimseye söz etme'' dedi. Buna inanarak PTT Hisarcık Şubesine gelen Altınışık, kendisine verilen 362 cep telefonu numarasına gişe görevlisi A.K'nin yardımıyla 5 saatte 180'er TL'lik birimler halinde toplam 65 bin 160 TL para kontör gönderdi. A.K, mesai bitimine az bir süre kaldığını söyleyerek, Altınışık'tan kontörün değeri olan 65 bin 160 TL'yi istedi. Bunun üzerine dolandırıldığını fark eden Altınışık, yanında bu kadar parasının olmadığını ve parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Olayın ardından İlçe Emniyet Amirliğine giden gişe görevlisi, Altınışık'tan, Altınışık ise kontör dolandırıcılarından şikayetçi oldu. Polis, dolandırıcıların bulunması için çalışma başlattı.