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Ekonomi

İŞÇİ EMEKLİLERİNE ZAMLI AYLIK ANKARA (A.A)

26 Şubat 2011 14:55

-İŞÇİ EMEKLİLERİNE ZAMLI AYLIK ANKARA (A.A) -26.02.2011 - ''Torba Yasa''nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması ile işçi ve Bağ-Kur emeklileri Mart ayında zamlı aylık alacak. Emeklilere 2 aylık zam farkı da ödenecek. Yasada yer alan bir madde ile aylıkları 1500 liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklilerine 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 60 lira seyyanen zam yapılacak. Yine tüm emekli aylıkları 1 Ocak'tan geçerli yüzde 4 artacak. İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 1 Temmuz'da da yüzde 4 zam yapılacak.

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