-İŞÇİ EMEKLİLERİNE FARKLAR TOPLU ÖDENECEK GAZİANTEP (A.A) - 17.02.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda ''Torba Tasarı'' olarak bilinen, farklı konulardaki maddeleri içeren yasanın mecliste görüşülmesi uzun sürdüğü için işçi ve Bağ-Kur emeklilerine maaş farklarının ödenmesinin biraz geciktiğini belirterek, ''Onların hakkı, hukuku korunacak. Emeklilerimiz hiç merak etmesin, o farklar toplu olarak ödenecek'' dedi. Bir gazetecinin, emeklilerin maaş farklarının ödenmediğini hatırlatması üzerine, Şimşek, onların hakkının, hukukunun korunacağını, farkların mutlaka ödeneceğini söyledi. Farkların ödenmesinin biraz geciktiğini ifade eden Bakan Şimşek, şunları kaydetti: ''O gecikme de bizden kaynaklanmadı. Torba Tasarı olarak bilinen tasarıyı aralık ayında müzakereler için meclisimize göndermiştik, önce alt komisyonda sonra üst komisyonda çalışıldı. Aslında hepsi vatandaşımızın lehine olan, çok güzel düzenlemeler içeren tasarı. İçinde emeklilerimiz için çok önemli maaş artışı da var. Fakat takdir edersiniz ki meclisimizde süreç uzun sürdü. Muhalefet her madde üzerinde konuştu, her madde üzerinde müzakere yaptılar ve bu iş uzadı. Uzadıkça da gecikme yaşandı ama emeklilerimiz hiç merak etmesin, o farklar toplu olarak ödenecektir. Gecikmeden dolayı üzgünüz ama hükümetimizden, bizden kaynaklanan bir husus değil. Mecliste müzakereleri muhalefet oldukça uzattı.'' Farkların ne zaman ödeneceğinin sorulması üzerine, Şimşek, yasanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceğini, yürürlüğe girdikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tarih verebileceğini kaydetti.