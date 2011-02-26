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Ekonomi

İŞÇİ EMEKLİ AYLIKLARINA ZAM ANKARA (A.A)

26 Şubat 2011 16:10

-İŞÇİ EMEKLİ AYLIKLARINA ZAM ANKARA (A.A) - 26.02.2011 - ''Torba Yasa''nın yürürlüğe girmesiyle işçi ve Bağ-Kur emeklileri, 2 aydır bekledikleri zamlı aylıklara kavuşacak. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alan 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki emekli, dul ve yetimlere yılın ilk yarısında, emeklilerin aylık seviyeleri göz önünde bulundurularak, düşük aylık seviyelerine daha yüksek oranda artış sağlanmak üzere bin 500 liraya kadar aylık alanların maaşlarında seyyanen 60 lira ve bu tutarın üzerinde aylık alanlarda da yüzde 4 artış yapılacak. Ayrıca, temmuzda aylıklar yüzde 4 artırılacak. Emekliler ayrıca, ocak ve şubat ayları için zam farkı alacak.  Geçen yılın sonunda geçerli olan bazı emekli aylık düzeyleri ve Torba Yasa'da yer alan düzenlemenin emekli aylıklarına yansıması şöyle olacak: /*           2010'da Ek Ödeme Dahil   Ocak 2011'den     Ocak 2011    Temmuz 2011'den     Yıl Sonu          Ele Geçen Aylık      geçerli aylık    artış oranı    geçerli aylık   Artış Oranı      ----------------------   --------------   -----------   ---------------   -----------                 371                434             17              451            21.7                 400                463             15.8            482            20.4                 450                513             14              534            18.6                 500                563             12.6            586            17.1                 550                607             10.4            631            14.8                 600                662             10.4            689            14.8                 650                712              9.6            741            14                 700                762              8.9            793            13.3                 750                812              8.3            845            12.7                 800                862              7.8            897            12.1                 850                912              7.3            949            11.6                 900                962              6.9          1.001            11.2                 950              1.012              6.6          1.053            10.8                1.000              1.062              6.2          1.105            10.5               1.050              1.112              5.9          1.157            10.2               1.100              1.162              5.7          1.209             9.9               1.150              1.212              5.4          1.261             9.6               1.200              1.262              5.2          1.313             9.4               1.250              1.312              5            1.365             9.2                 1.300              1.362              4.8          1.417             9               1.350              1.412              4.6          1.469             8.8               1.400              1.462              4.5          1.521             8.6               1.500              1.562              4.2          1.625             8.3               1.750              1.820              4            1.893             8.2                2.000              2.080              4            2.163             8.2               2.250              2.340              4            2.434             8.2                2.451              2.549              4            2.651             8.2 */

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