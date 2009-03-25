İşçi çıkaran ama prim alan yöneticilere büyük tepki

Fransa'da küresel ekonomik krizi bahane gösterip işçi çıkartan, ancak aldıkları primlerden vazgeçmeyen üst düzey yöneticilere yönelik tepkiler giderek büyüyor.



Son olarak Credit Agricole bankasının bir yan kuruluşu olan Cheuvreux'da zarar edildiği gerekçesiyle 75 çalışanın işine son verilirken, üst düzey yöneticilere 51 milyon Euro prim ödendiğinin açıklanması, kamuoyunda büyük tepki topladı.



Liberation gazetesinin manşetten duyurduğu haberle ilgili gerek sağ, gerek sol partiler yaptıkları açıklamalarla tepkilerini dile getirdi.



Son üç gün içinde birinci sayfa manşetlerini bu konuyla ayıran Liberation, Societe General Bankası, otomotiv yan kuruluşu Valeo'dan sonra, Credit Agricole bünyesinde de, işçi çıkartılırken, üst düzey yöneticilerin prim almaya devam etmesini sert bir biçimde eleştirdi.



Fransa'da hükümet önceki gün yaptığı açıklamada, yüksek maaşlı şirket yöneticilerinin primlerine sınırlama getirilmesi için yasa çıkartacağını duyurmuştu.



İktidar partisi tarafından hazırlanan yasa tasarısı, yüksek maaşlı yöneticilerinin, prim karşılığı şirket karından pay veya hisse senedi almalarına sınırlama getirilecek.



Yasa tasarısı, yüksek maaşlı şirket yöneticilerinin, işi bırakmaları halinde, çok yüksek miktarda tazminat almalarına da sınırlama getirecek.



Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, küresel mali kriz ile birlikte zor durumda olan bankalara devletin yapacağı yardımdan önce, yüksek maaşlı şirkte yöneticilerinin yıl sonu aldıkları astronomik primlerden vazgeçmeleri şartını koşmuştu.



Fransız İşverenler Sendikası'nın, yasa tasarısı konusunda açık bir tavır sergilemekten kaçındığı bildirildi.



Şirketlerin, küresel mali kriz ile birlikte giderek daha fazla oranda işçi çıkartması ve halkın mevcut ekonomik politikalara tepkisinin, hükümetin söz konusu yasa tasarısını hazırlanmasında etkili olduğu tahmin ediliyor.



Fransa'da geçen hafta yaklaşık 3 milyon özel ve kamu sektör işçisi, "sokaklara dökülerek", hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmişti.

