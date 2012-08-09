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Dünya

İşçi bulamayan firma birayla elaman arıyor

Avustralya’nın kırsal bölgesinde konuşlanmış olan bir klima firması bünyesine kalifiye eleman çekebilmek için işe gireceklere bir yıl boyunca ücretsiz bira vaadetti

09 Ağustos 2012 15:26

Avustralya’da kalifiye eleman bulamamaktan şikayetçi olan bir firma, çareyi işe gireceklere bir yıl bedava bira hediye etmekte buldu.
 
Avustralya’nın kırsal bölgesinde konuşlanmış olan bir klima firması bünyesine kalifiye eleman çekebilmek için işe gireceklere bir yıl boyunca ücretsiz bira vaadetti.

Güney Wales eyaletine bağlı Moree kasabasındaki şirketin yöneticileri maden ve ağır sanayi firmalarının önerdikleri yüksek maaşlarla kalifiye elemanları toplamasından şikayetçi.

Yöneticiler bu durumu tersine çevirmek adına geçmişte kapsamlı sağlık sigortası ve daha fazla tatil imkanı gibi yan haklar önerse de istedikleri seviyedeki elemanları bünyelerine dahil etmeyi başaramamış.

Şirketin sahibi John Biggs maden firmalarnın önerdikleri yüksek ücretlerle rekabet etmelerinin mümkün olmadığını ve 6 ay içerisinde üç çalışanını maden sektörüne kaptırdıklarını ifade etti.

Büyümekte olan bir şirket olduklarının ve daha fazla kalifiye elemana ihtiyaç duyduklarının altını çizen Biggs, “Bu ülkede hemen herkes birayı sevdiği için böyle bir yola başvurmayı uygun bulduk” dedi.

Amaçlarının farklılık yaratarak benzer iş ilanlarının arasından sıyrılmak olduğunu belirten firmanın operasyon müdürü ise şimdiye dek uyguladıkları stratejinin karşılığını aldıklarını söyledi.

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