İşçi, belediyede intihar etti

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da merkez Yüreğir İlçe Belediyesi\'nde taşeron işçi, 39 yaşındaki Serdar Koç, belediye hizmet binasının arşiv odasının tavanına bağladığı iple intihar etti. Yüreğir Belediyesi\'nde 8 yıldan bu yana taşeron işçi, evli ve 2 çocuk babası Serdar Koç, geçen salı günü saat 12.30 sıralarında \"Eve gidiyorum\" diyerek mesai arkadaşlarından ayrıldı. Akibetinden bir daha haber alınamayan Koç\'un yakınları, polise kayıp başvurusu yaptı. Mesai arkadaşları da işe gelmeyen Serdar Koç\'a telefonla ulaşmaya çalıştı. Ancak, başarılı olamadı.

Bu sabah belediye hizmet binasının bodrum katındaki arşiv odasına girmeye çalışan görevliler, kilitli kapıyı açamayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeri giren belediye görevlileri, içeriden kapıyı kilitledikten sonra iple kendisini tavana asan Serdar Koç\'un cesedi ile karşılaştı. Koç\'un cesedi, sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. Çevresinde sakin kişiliğiyle bilinen Serdar Koç\'un, borç nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü. Polis, soruşturma başlattı.



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