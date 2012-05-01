İşçi bayramında bir işçi göçük altına kaldı!

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Ankara'da kanal çalışması sırasında göçük altında kalan işçi Mehmet Doğan yaşamını yitirdi. Polis, ifadelerine başvurmak üzere bazı şirket yetkililerini gözaltına alınarak emniyete götürdü.

Emekçilerin büyük çoğunluğu resmi tatil olan 1 Mayıs'ta çalışmazken Ankara'nın Etimesgut ilçesinden acı bir haber geldi.

ASKİ'nin yol çalışmalarında görev yapan Mehmet Doğan isimli işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. 43 yaşındaki Mehmet Doğan, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanala indi. Bu sırada meydana gelen göçüğün altında kalan Doğan'ın, toprak altındaki cansız bedeni itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Bazı şirket yetkililerinin, olayla ilgili ifadelerine başvurulmak üzerine gözaltına alındığı bildirildi.