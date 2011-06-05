-İŞÇİ ARTIK "AZALAN GELİRLİ" ANKARA (A.A) - 05.06.2011 - Literatürde sabit gelirli kabul edilen işçiler, gelir vergisi tarifesinin yarattığı olumsuzlukla ücretlerinin yıl içerisinde azalması nedeniyle ''azalan gelirli'' haline geldi. Alınan bilgiye göre, Türk-İş, işçilerin karşı karşıya kaldığı vergi yükü ile ilgili bir araştırma yaparak, bunu 230 bin kamu işçisine yapılacak zam için bir araya geldikleri Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'ya sundu. Araştırmada, 2003-2010 döneminde ücretliler dışındakilerin vergi oranlarının düşürüldüğü, işçilerin görece üstünlüğünün ortadan kalktığı, 2006'da yüzde 25 olan vergi oranının yüzde 27'ye yükseltilmesinin ücretliler aleyhine olduğunu belirtildi. Vergi dilimlerinin de işçi ücretlerine uygun olarak düzenlenemediği, işçilerin sabit gelirli olmaktan çıkarıldığı, ''azalan gelirli'' hale getirildiği ifade edilen araştırmada, her yılın ikinci yarısında yapılacak yüzde 5'lik bir zammın bile net ücretlerin düşüşüne engel olamadığı vurgulandı. Yılbaşında net bin 360 lira alan bir işçinin ücretinin vergi kesintisinin artması nedeniyle yıl sonunda bin 166 liraya gerilediğine işaret edilen araştırmada, net bin 2 lira alan bir işçinin ücretinin de 942 liraya düştüğüne dikkat çekildi. Araştırmaya göre, ocak ayındaki bazı net işçi ücretleri ile yıl içerisinde vergi oranının artması nedeniyle aralık ayında alınabilen ücret düzeyleri şöyle: Ocak 2011 Aralık 2011 ----------- ------------- 570.21 536.36 644.31 606.06 715.90 673.40 787.49 740.74 859.08 808.08 930.67 875.42 1002.26 942.76 1073.85 1010.10 1145.44 1077.44 1217.03 1144.78 1288.62 1105.02 1360.21 1166.41 -''ASGARİ ÜCRETLİ DE KAYIPTA''- Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, literatürde ücretlilerin ''sabit gelirli'' olarak tanımlandığını, bir sözleşme döneminde ücretlerinin değişmeyeceği var sayıldığını söyledi. Ancak vergi uygulamaları nedeniyle Türkiye'de işçilerin ''azalan gelirli'' haline geldiğini vurgulayan Kumlu, asgari ücretli bir işçinin dahi eline geçen net ücretin vergi dilimi değiştirmesi nedeniyle düştüğünü belirtti. Ortalama ücretteki bir kamu işçisinde ise bu düşüşün genellikle mayıs ve ekim aylarında olmak üzere iki kez tekrarlandığına dikkati çeken Kumlu, ''Biz bu sözleşme döneminde öncelikle vergiler nedeniyle kayıplarımızın telafisini istiyoruz. Ücret zammı pazarlığı ancak bu noktadan sonra anlam ifade edebilir. Çünkü aldığımız zamlar vergiye gidiyor'' diye konuştu.