İşçi alan patrona günlük 22 lira ödenecek

Yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile bu yıl sonuna kadar işe alınacak her kişi için, işsizlik fonundan şirketlere günlük 22 lira 22 kuruş ödeme yapılması kararlaştırıldı. Asgari ücretin netinin dışında kalan tüm ödemeleri kapsayan bu destek, 31 Aralık 2017 tarihine kadar verilecek.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre: Hükümet, 1.5 milyon ilave istihdam yaratmak üzere açıkladığı istihdam seferberliği kapsamında, patronlara işe aldıkları her bir işçi için yaklaşık 773 lira destek verecek. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile hükümet, işe alınacak her bir yeni işsiz için İşsizlik Sigortası Fonundan karşılamak üzere ödeme yapacak.

İşsizlik Sİgortası Kanuna eklenen iki geçici maddeye göre patronların destekten yararlanabilmesi için 3 şart aranacak.

Birincisi patronun, Aralık 2016 itibariyle iş yerinde çalışan işçi sayısına ilave edilecek her bir işçi için bu destek verilecek. Yani 100 işçi çalıştıran bir patron, 1 Şubat 2017 tarihi itibariyle işe aldığı veya alacağı ilave 10 işçi için (böylece işçi sayısının 110 olması gerekecek) devlete ödemesi gereken bütün sigorta primi ve vergi ödemelerinden muaf tutulacak.

Böylece işveren, işe aldığı her yeni asgari ücretli bir işçi için 1404 lira net ücreti ödemesi yeterli olacak. Geri kalan yaklaşık 773 liralık bölümü İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

Son 3 aydır işsiz olanlar yararlanacak

Ancak patronun destekten yararlanabilmesi için işe aldığı kişinin, 3 aydır işsiz olması ve İş-Kur'a kayıtlı olması şartı aranacak.

İstihdam teşviği sadece asgari ücretle işe alınanları kapsamayacak. Yüksek ücretli, nitelikli işçilerin ücretlerinin yine asgari ücrete tekabül eden kısmına ilişkin vergi ve sigorta primi kadarki yani 773 liralık kısmı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

Fona maliyeti 12 milyar

Çalışma Bakanlığı kaynakları istihdam seferberliğinin 1.5 milyon işsizi işe almak üzere başlatıldığını anımsatarak, bu rakama Şubat ayı itibariyle ulaşılmış olsa İşsizlik Sigortası Fonuna maliyetinin 12 milyar civarında olduğunu belirttiler. Ancak kampanyanın yeni başladığını ve 31 Aralık'ta destek süresinin sona ereceğini anımsatan yetkililer, dolayasıyla Fona maliyetinin biraz daha az olabileceğini söylediler.

Günlük ödeme 22,2 lira

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 687 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kanun hükmünde kararnamenin (KHK) üçüncü maddesinde yıl sonuna kadar işe alınacak her kişi için şirketlere İşsizlik Fonu'ndan günlük 22,22 TL ödeme yapılacağı açıklandı.