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Dünya

İşbirlikçileri Londra'da!

İspanya'nın Cadena Sar radyosu, Somalili korsanların kaçırdıkları gemiler için Londra'daki işbirlikçilerinden bilgi aldıklarını iddia etti.

11 Mayıs 2009 03:00

İspanya'nın Cadena Sar radyosu, Somalili korsanların kaçırdıkları gemileri rastgele belirlemediklerini ve Londra'daki işbirlikçilerinden bilgi aldıklarını iddia etti.

Radyonun bir askeri istihbarat raporuna dayandırdığı haberde, "İngiltere'nin başkenti Londra'daki kaynakların Somalili korsanların liderlerine uydu telefonu aracılığıyla saldırmaları gereken gemiler hakkında ayrıntı verdiği" ileri sürüldü.

Haberde, Londra'daki işbirlikçilerin gemilerin rotası, kargosu ve milliyeti hakkında bilgi verdikleri iddia edildi.

Cadena Sar'ın haberine göre, askeri istihbarat raporunda, "Somalili korsanların faaliyette olduğu bölgeden geçecek ticari gemilerin değişik uluslararası örgütlere verdikleri bilgiler, korsanların eline geçiyor" denildi.

Radyonun haberinde, bu askeri istihbarat raporunun Avrupalı bir ülkeden alındığı belirtildi, ancak ülke adı verilmedi.

Somalili korsanların elinde hala 18 gemi bulunuyor.

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