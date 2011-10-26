-İşbirliği heyeti Türkiye'ye geliyor WASHINGTON (A.A) - 26.10.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, teröre karşı işbirliğini güçlendirmek için Amerikan heyetinin Türkiye'ye gitmekte olduğunu söyledi. Nuland, günlük basın toplantısında Türkiye ile ilgili soru üzerine, Van'daki depremin ardından ABD Dışişleri Bakanı Clinton'ın taziyelerini iletmek ve Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduklarını yinelemek için Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu aradığını hatırlattı. Davutoğlu'nun bunun için çok minnettar olduğunu ama Türkiye'nin depreme kendi imkanlarıyla müdahale etmeyi tercih ettiklerini belirttiklerini dile getiren Nuland, ''Bakan Clinton, teklifimizi yineledi. Türk tarafının herhangi bir ihtiyacı olursa yanlarında olmaya hazırız'' dedi. Nuland, bir soru üzenine de Türk ve Irak hükümetlerini, terör örgütü PKK'nın etkisini sınırlama yönünde birlikte çalışmaya çağırdıklarını kaydetti. -Teröre karşı işbirliği Nuland, geçen hafta ABD Başkanı Barack Obama'nın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a telefon konuşmasında belirttiği, ABD Savunma Bakanlığı öncülüğündeki kurumlar arası heyetin, bazı ikili temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gitmekte olduğunu söyledi. Heyetin, Türkiye'de terörle mücadelede Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin nasıl güçlendirileceğini ele alacağını belirten Nuland, heyetin başında ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexander Vershbow olduğunu ama heyetin kurumlar arası nitelik taşıdığını ifade etti.