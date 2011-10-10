-İsam Şeref'in istifası istendi KAHİRE (A.A) - 10.10.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de dün gece gösteri yapan Hristiyanlar ile güvenlik kuvvetleri arasında yaşanan çatışmaların ardından ülke genelinde güvenlik tedbirleri arttırılırken, Mısırlı yetkililer tansiyonun düşürülmesi için yoğun çaba harcıyor. Başbakan İsam Şeref, ülkede iktidarda bulunan Yüksek Askeri Konsey üyeleri ile ülkedeki son durumu görüştü. Şeref, görüşmeden sonra devlet televizyonunda yaptığı açıklamada 24 kişinin hayatını kaybettiği, 292 kişinin yaralandığı olaylar ile ilgili komplo iddialarını yineledi. Şeref, Mısır halkına çağrıda bulunarak, halktan söylentileri dikkate almamalarını istedi. İktidardaki Yüksek Askeri Konsey olayların araştırmasını yapmak üzere hükümeti komisyon kurmakla görevlendirdi. Kahire Başsavcılığı olayda ölenlerden 22 kişinin defnedilmesi için izin verdi. Savcılık definden önce bazı cesetlerde tekrar otopsi yapabilmek için bazı aileler ile görüştü ve onları cenazelerin geç defnedilmesi konusunda ikna etti. Mısır kiliselerinin temsilcileri ile El Ezher Kurumu'nun Müslüman din adamları, El Ezher Şeyhi Ahmet El Tayyip'in başkanlığında toplanarak halkı sükunete davet etti. Askeri savcılık olaylar ile ilgisi olduğu iddiası ile gözaltına alınan 25 kişi hakkında soruşturmaya başladı. Olayda ölenler için Mısır Kıpti Patrikhanesi'nde Kıpti Patriği Baba 3. Şenuda'nın yönettiği bir cenaze töreni düzenlendi. Aileler halen cenazeleri alarak defnetmek için Ramses Kıpti Hastanesi önünde bekliyorlar. Mısır'daki olayları değerlendiren İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, çatışmaların "yüksek düzeyde alarm" verdiğini söylerken, Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, dini azınlıklara karşı şiddetin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Çatışmaların yaşandığı devlet televizyonu binası önünde ise güvenlik önlemleri arttırıldı. Belediye ekipleri bölgede temizliğe başlarken, polis göstericilerin bina önünde toplanmasını engelledi. Dün akşam gösteriler sırasında yakılan onlarca araç, polis tarafından kaldırıldı. El Savi Kültür Merkezi'nde cumhurbaşkanlığı adayları, siyasiler ve toplum önderleri konuyu ele almak üzere bir araya geldiler. Arap Birliği eski Genel Sekreteri Amr Musa, El Ghad Partisi Lideri Eymen Nur, Liberal Parti Lideri İşadamı Necip Saviris, İnsan Hakları Derneği Başkanı Necip Gabriel gibi isimlerin katıldığı toplantıda katılımcılar Mısır'da geçiş döneminde askeri yönetim yerine sivil bir konseyin ülkeyi yönetmesi gerektiği görüşünü savundular. Bir çok katılımcı, İsam Şeref hükümetinin göstericileri koruyamadığı gerekçesi ile istifaya davet etti.