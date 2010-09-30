T24 LogoT24 Logo
Dünya

ISAF'IN KABİL KOMUTANLIĞI 1 YIL DAHA TÜRKİYE'DE NEW YORK/BOSTON (A.A)

30 Eylül 2010 22:32

-ISAF'IN KABİL KOMUTANLIĞI 1 YIL DAHA TÜRKİYE'DE NEW YORK/BOSTON (A.A) - 30.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin, Afganistan'da NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'nün (ISAF) Kabil Merkez Bölge Komutanlığı görevini 1 Kasımdan itibaren 1 yıllığına uzattığını açıkladı. Davutoğlu, bu yıl 31 Ekimde görev süresi dolacak olan Türkiye'nin, ISAF Kabil Merkez Bölge Komutanlığını 1 Kasımdan itibaren 1 yıllığına daha uzattıklarını, Türkiye'nin ikinci kez bu komutayı alacağını söyledi. Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, bu konu hem NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile yapılan görüşmelerde, hem de 65. dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantıları sırasında BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile yapılan görüşmelerde gündeme geldi ve Türkiye'nin Merkez Bölge Komutanlığına olumlu baktığı BM tarafına iletildi. New York'ta BM toplantıları sırasında düzenlenen NATO-Transatlantik yemeğinde de Türkiye'nin bu konuda ilgili taraflara bilgi verdiği öğrenildi. Bu arada ISAF'ın görev süresinin de BM Güvenlik Konseyi tarafından 13 Ekimde uzatılacağını belirten kaynaklar, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Afganistan konusunda "öncü ülke" olması dolayısıyla bu konuya yönelik çalışmaları sürdürdüğünü kaydettiler. Boston'dan ilerleyen saatlerde New York'a geçecek olan Bakan Davutoğlu, New York'tan THY'nın tarifeli seferiyle bugün Türkiye'ye hareket edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24