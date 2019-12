-ISAF'IN KABİL KOMUTANLIĞI 1 YIL DAHA TÜRKİYE'DE NEW YORK/BOSTON (A.A) - 30.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin, Afganistan'da NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'nün (ISAF) Kabil Merkez Bölge Komutanlığı görevini 1 Kasımdan itibaren 1 yıllığına uzattığını açıkladı. Davutoğlu, bu yıl 31 Ekimde görev süresi dolacak olan Türkiye'nin, ISAF Kabil Merkez Bölge Komutanlığını 1 Kasımdan itibaren 1 yıllığına daha uzattıklarını, Türkiye'nin ikinci kez bu komutayı alacağını söyledi. Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, bu konu hem NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile yapılan görüşmelerde, hem de 65. dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantıları sırasında BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile yapılan görüşmelerde gündeme geldi ve Türkiye'nin Merkez Bölge Komutanlığına olumlu baktığı BM tarafına iletildi. New York'ta BM toplantıları sırasında düzenlenen NATO-Transatlantik yemeğinde de Türkiye'nin bu konuda ilgili taraflara bilgi verdiği öğrenildi. Bu arada ISAF'ın görev süresinin de BM Güvenlik Konseyi tarafından 13 Ekimde uzatılacağını belirten kaynaklar, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Afganistan konusunda "öncü ülke" olması dolayısıyla bu konuya yönelik çalışmaları sürdürdüğünü kaydettiler. Boston'dan ilerleyen saatlerde New York'a geçecek olan Bakan Davutoğlu, New York'tan THY'nın tarifeli seferiyle bugün Türkiye'ye hareket edecek.