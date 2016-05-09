İşadamlarının yüzde 80'i rüşvete şahit oluyor

12 ülkede 500 yönetim kurulu düzeyinde yöneticiyle yapılan bir ankete göre, işadamlarının yüzde 80'i şirketinde rüşvet ve yolsuzluğa şahit olduğunu söylüyor.

İngiltere merkezli hukuk firması Eversheds'in yayınladığı rapora göre, yöneticilerin yüzde 59'u yolsuzluk karşıtı politikaların yetersiz olduğunu söyledi. Yöneticilerin yüzde 87'si ise uygulanan politikaların iş yapmalarını zorlaştırdığına inanıyor.

Anket sonuçlarına göre, yöneticilerin yüzde 33'ü, yani yaklaşık üçte biri ise birleşme ve satın almalardan önce rüşvetle ilgili konularda araştırma yapmadıklarını itiraf ediyor.

Eversheds usulsüzlük avukatlarından Neil Blundell, "Gerçek şu ki, iş hayatında yolsuzluk, özellikle yüksek riskli anlaşmalarda mutlaka olacaktır. Önemli olan organizasyonun nasıl tepki verdiği. Hükümetlerde genelde rüşvetle mücadele etmek için yüksek profilli cezalar veriyor, ancak yapmaları gereken iş dünyası açısından neden rüşvete karşı olunması gerektiğini anlatmak için özel sektörle beraber çalışılmalı" dedi.

Yolsuzluk, rüşvet ve para aklama konuları geçen haftalarda yayınlanan ve tüm dünyayı sarsan Panama belgeleriyle bir kez daha gündeme oturmuştu.

Mossack Fonseca'ya ait dokümanlar, şirketin müşterilerinin vergi kaçırmasına, yaptırımları bertaraf etmesine ve kara para aklamasına yardımcı olduğunu gösteriyor.

Büyük bankaların, İngiliz Virgin Adaları, Panama ve diğer vergi cennetlerindeki takibi zor şirketlerin yaratılmasında büyük rolü olduğunu gösteren belgelerde UBS ve HSBC gibi 500 bankanın müşterileri için kağıt üzerinde kurduğu 15.600 şirket yer alıyor.