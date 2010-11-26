-İŞADAMLARINA DİYARBAKIR'A YATIRIM ÇAĞRISI DİYARBAKIR (A.A) - 26.11.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, işadamlarının Diyarbakır'a yatırım yapma konusunda tereddüt ettiklerini belirterek, ''Özellikle yatırımcılarımıza, işverenlerimize şayet Diyarbakır'a gelir ve burada yatırım yaparlarsa ihtiyaç duyacakları bütün personeli ve iş gücünü onların hiçbir masrafa katlanmalarına gerek kalmaksızın eğitmeye ve ihtiyaçlarına uygun hale getirmeye hazırız''dedi. Bakan Dinçer, Vali Mustafa Toprak'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Merkezi (UMEM) projesinin açılışına katılmak amacıyla Diyarbakır'a geldiğini, projeye çok önem verdiklerini belirtti. UMEM'in, Diyarbakır'ı mesleki eğitim konusunda bölgede merkezi bir konuma getirme projesi olduğunu kaydeden Dinçer, Diyarbakır'daki gençleri meslek sahibi etmeyi ve onlara istihdam sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Türkiye'nin temel sorunlarından birisinin insanların belirli konularda meslek sahibi olmamaları ve uzmanlaşmamaları olduğunu kaydeden Dinçer, bu açıdan bakıldığında çok büyük bir boşluğu dolduracak projeyi uygulamaya koyacaklarını aktardı. -''İŞVERENLERİMİZ BU SESE KULAK VERSİN''- Geçen yıl mesleki eğitimle ilgili Diyarbakır'a yaklaşık 8 milyon lira kaynak aktardıklarını hatırlatan Dinçer, uzun yıllardan sonra geldiği kentte çok önemli ve olumlu değişiklikler gördüğünü söyledi. Diyarbakır'da 2002 yılında toplam kayıtlı çalışan sayısının 85-90 bin kişi iken, 2010 yılında bunun 151 bin kişiye çıktığına işaret eden Bakan Dinçer, kentte özel sektör yatırımlarının ve dolayısıyla istihdamın arttığını belirterek, şöyle konuştu: ''Öyleyse burada önemli bir gelişmeyi kaydettik. Bunu sadece mahalli bir yatırım olarak düşünmek ve orada bırakmak çok yeterli olmaz. Beraberinde insan kaynaklarına dayalı bir yatırım yapmak lazım ki burada dengeli bir gelişme sağlanabilsin. Bu açıdan Diyarbakır'a şunu taahhüt ediyoruz; Özellikle yatırımcılarımıza, işverenlerimize şayet Diyarbakır'a gelir ve burada yatırım yaparlarsa ihtiyaç duyacakları bütün personeli ve iş gücünü onların hiçbir masrafa katlanmalarına gerek kalmaksızın eğitmeye ve ihtiyaçlarına uygun hale getirmeye hazırız. Üstelik bunu yaparken sadece Diyarbakır'a rutin olarak gönderdiğimiz mesleki eğitim kaynaklarının dışında ek kaynaklar sağlayarak yapacağız. Bu açıdan işverenlerimiz bu sese kulak verirlerse onların da Diyarbakır'ın da çok olumlu bir sonuca gideceğini hep beraber göreceğiz. Burası için çıkmazı ya da duvarı aşmak gerektiği kanaatindeyim. İşadamaları buraya yatırım yapma konusunda tereddüt ediyorlar. Buranın aslında çok önemli bir potansiyeli var. Beşeri ve coğrafi olarak potansiyeli var. İşadamları bunun farkında, ama buraya gelip yatırım yapma konusunda güvenlikle ilgili bazı tereddütler taşıyor olabilirler. Ancak son zamanda bu konuda da önemli mesafeler katedildiğini hep beraber görüyoruz. Eğer bu kafamızdaki bariyerleri aşarak burada yatırım yapmak mümkün olursa hem bir tarafıyla güvenlik sorununu aşacağız, öbür tarafıyla terör olarak karşımıza çıkan tehdidi yeni yatırımlarla önleme imkanımız olacak. Bu ikisi birbirini besleyen bir sonuç doğuracaktır. Bu açıdan iktisadi gelişme çok önemli oranda güveni artırıcı bir sonuç doğuracaktır. Biz de elimizden geleni yapacağız ve onlara insan kaynaklarının yetiştirilmesi konusunda destek vereceğiz.''