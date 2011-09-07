-İşadamları Libya'dan umutlu MERSİN (A.A) - 07.09.2011 - Türk-Arap Ülkeleri İşadamları Derneği (TURAB) Genel Başkanı Doğan Narin, Türkiye'nin Libya'nın yeniden yapılanmasında çok büyük rol oynayacağını ve böyle dönemlerin bölgeyi bilen Türk işadamları açısından fırsat olduğunu bildirdi. Narin, yazılı açıklamasında, muhaliflerin Trablus'a girmelerini ''Kaddafi dönemi bitti'' diye yorumladı. Bu süreci yeni dönemin başlangıcı olarak gördüklerini anlatan Narin, ancak yeni dönemin çok kolay olmayacağını, 6 aydır yaşanan sıkıntılar nedeniyle yeni yapılanmanın zaman alacağını vurguladı. Libya'da yatırımları bulunan başta müteahhitler olmak üzere Türk işadamlarının hak edişlerinin 1.5 milyar dolar gibi çok yüksek değerlerde olduğunun altını çizen Narin, şöyle devam etti: ''Ayrıca ülkede 1 milyar dolar seviyesinde de işadamlarımızın makine ve ekipmanları bulunmaktadır. Libya, Türkiye için çok önemli bir ülkedir. Türk yurtdışı müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların üstlenmiş olduğu projelerde Libya ikinci sıradadır. Libya'da 27 milyar dolarlık bir iş hacmi yakalanmıştır, bunun devamlılığı da önem arz etmektedir.'' Türkiye hükümetinin de Libya ile ilgili hassasiyeti kendileri için önemli olduğunu aktaran Narin, şunları kaydetti: ''Türkiye, Libya'nın yeniden yapılanmasında çok büyük rol oynayacaktır. Böyle dönemler bölgeyi bilen işadamlarımız açısından bir fırsat. Nihayetinde en büyük müteahhitlik hizmetlerini Türk firmalar vermektedir. Ayrıca çalışan anlamında da Libya'da 25 bin kişilik bir iş gücümüz bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımız tekrar Libya'ya giderek işlerinin başına dönecekler. Çünkü çok büyük emekleri var ve bu emeklerinin devamını sağlayacaklardır. Doğal kaynaklar ve petrol zengini olan Libya, ekonomisini hızlı bir şekilde düzlüğe çıkartacaktır. Libya'daki doğal zenginlikler hasar görmüştür, ancak bu hasarlar zamanla giderilecektir.